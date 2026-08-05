Indagan publicaciones de César Gastélum como posible línea de investigación en su homicidio

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer el homicidio del creador de contenido César Gastélum, asesinado la noche del pasado martes en Culiacán durante una transmisión en vivo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades federales señalaron que una de las líneas de investigación contempla diversas publicaciones realizadas por la víctima, ya que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

“En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos”, señala el comunicado.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”.

Además, indicaron que se lleva a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia y de otros indicios recabados en el lugar de los hechos, con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque.