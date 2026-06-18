$!¡Inesperado rescate en Culiacán! Policías auxiliaban a una conductora y terminaron salvando a un gatito atrapado

CULIACÁN. _ Un patrullaje de rutina sobre el bulevar Miguel Espinoza de los Monteros por parte de Policías Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) dio un giro inesperado, quienes al aproximarse a brindar auxilio vial a una conductora terminaron participando en el rescate de un gatito que se encontraba atrapado en el motor de un automóvil.

Los agentes viales observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vialidad con la puerta del conductor abierta. Al acercarse para intervenir ante una posible falla mecánica, descubrieron que la automovilista intentaba extraer a un felino que minutos antes se había resguardado entre las piezas del motor de su automóvil tras asustarse por el tráfico de la zona.