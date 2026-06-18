$!¡Inesperado rescate en Culiacán! Policías auxiliaban a una conductora y terminaron salvando a un gatito atrapado

CULIACÁN. _ Un patrullaje de rutina sobre el bulevar Miguel Espinoza de los Monteros por parte de Policías Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) dio un giro inesperado, quienes al aproximarse a brindar auxilio vial a una conductora terminaron participando en el rescate de un gatito que se encontraba atrapado en el motor de un automóvil.
Los agentes viales observaron un vehículo estacionado a la orilla de la vialidad con la puerta del conductor abierta. Al acercarse para intervenir ante una posible falla mecánica, descubrieron que la automovilista intentaba extraer a un felino que minutos antes se había resguardado entre las piezas del motor de su automóvil tras asustarse por el tráfico de la zona.
Cada intento por rescatarlo parecía hacerlo refugiarse más entre las piezas del vehículo. Luego de realizar diversas maniobras para evitar que el animal sufriera daños con los componentes del vehículo, los policías lograron poner a salvo al felino.
Tras el rescate, la conductora civil manifestó su decisión de adoptar al animal para asegurar sus cuidados y protección.