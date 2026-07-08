Informe de Crisis Group: Cártel de Sinaloa se dividió en cuatro facciones tras la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos

CIUDAD DE MÉXICO._ La disputa interna entre Los Mayos y Los Chapitos reconfiguró la estructura del Cártel de Sinaloa y dio paso a un escenario en el que actualmente operan cuatro facciones principales en el estado, de acuerdo con un informe del International Crisis Group.

El documento identifica como principales grupos a Los Mayos, Los Chapitos; la facción encabezada por Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”; y la organización liderada por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”.

Según el informe, Los Mayos, integrados por operadores cercanos a Ismael Zambada García, desplazaron a Los Chapitos de gran parte del control de Culiacán y actualmente mantienen el dominio en las zonas sur y este de la capital sinaloense.

En contraste, Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, conservaron el control de Mazatlán, considerado un punto estratégico por su puerto, utilizado para el ingreso de precursores químicos destinados a la producción de drogas sintéticas procedentes de Asia.

El análisis también señala que la organización de Fausto Isidro Meza Flores ha fortalecido su presencia en el norte de Sinaloa, una región que, según el informe, ha permanecido relativamente al margen de la violencia registrada en otras zonas del estado.

Además, el International Crisis Group sostiene que Los Chapitos establecieron una alianza limitada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que habría enviado jóvenes sicarios con escasa experiencia para reforzar a esa facción en los enfrentamientos contra Los Mayos.



Disputa no alteró precio ni disponibilidad del fentanilo

El informe también concluye que la guerra interna del Cártel de Sinaloa no ha provocado cambios significativos en el precio ni en la disponibilidad del fentanilo, pese al incremento de operativos e incautaciones realizados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Consumidores entrevistados por la organización en Tijuana señalaron que el costo de la droga permanece sin variaciones desde el inicio de la confrontación interna. De acuerdo con sus testimonios, una dosis pequeña continúa comercializándose en alrededor de 50 pesos, equivalente a menos de 3 dólares.

La organización indicó que tampoco se detectaron cambios en el precio ni en la disponibilidad del fentanilo en San Diego, California, uno de los principales mercados de consumo en la frontera con México.

Funcionarios estadounidenses consultados por el International Crisis Group afirmaron que el conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa no ha impactado el suministro ni los precios del fentanilo en las principales ciudades de Estados Unidos y sostuvieron que la mayor parte de la producción mexicana de esa droga sigue concentrándose en Sinaloa.

El documento cita además a un activista de reducción de daños con sede en Tijuana, quien aseguró que el flujo de fentanilo hacia el mercado estadounidense continuará independientemente de cuál organización criminal controle la producción y distribución.

LEE AQUÍ EL INFORME COMPLETO: La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EE. UU.