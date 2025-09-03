Informe diario: 3 homicidios y 35 vehículos robados el martes

Este martes 2 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Navolato, se localizó a una persona asesinada en la ampliación Bachimeto. En Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona asesinada en la localidad Piggy Bag. En Mocorito, una persona fue encontrada sin vida sobre la carretera que conduce de Recoveco a Pericos. También, en Ahome se registró la localización de una osamenta en el interior de un dren, en las inmediaciones del ejido Chávez Talamantes. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 90.

Por otro lado, el Secretariado agregó 35 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 947 asesinatos y mil 927 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de septiembre de 2025 es de: ◉ 1,947 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,927 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,927 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,649 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 111 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.9 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 6 homicidios para un promedio de 3 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de septiembre de 2025 se han abierto mil 927 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.