Informe diario: 4 homicidios y 10 vehículos robados el jueves

Este jueves 4 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, se localizó a una persona asesinada a balazos en la localidad de El Diez y otra más falleció en un hospital, luego de haber recibido atención médica por un ataque a balazos ocurrido en la colonia Guadalupe Victoria. En Navolato, se reportó el hallazgo de una persona asesinada en la sindicatura de San Pedro. En Concordia, se registró el fallecimiento de una mujer en la colonia Las Arenitas. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 105.

Por otro lado, el Secretariado no agregó nuevos robos de vehículos pero la Fiscalía agregó 10 más en la zona centro.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 955 asesinatos y mil 933 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de septiembre de 2025 es de: ◉ 1,955 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,933 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,959 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,655 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 111 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 14 homicidios para un promedio de 3.5 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 4 de septiembre de 2025 se han abierto mil 933 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.