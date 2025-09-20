Informe diario: 8 homicidios y una osamenta el viernes; 78 vehículos robados en dos días

Este viernes 19 de septiembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Culiacán se localizó una persona asesinada en la colonia Francisco Alarcón y otra en la colonia Buenos Aires. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en La Cofradía de la Loma. En Mazatlán, una persona fue asesinada en el Infonavit Playas. En San Ignacio, una persona fue hallada privada de la vida en la carretera Mazatlán - Culiacán. En el municipio de Rosario, una persona fue localizada sin vida en la carretera Federal México 15 Tepic - Mazatlán.
Dos mujeres fueron asesinadas también, una en el mismo ataque de La Cofradía de la Loma, en Navolato, y otra en la colonia Valles del Encino, en Culiacán.
También se informó sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, tras haber resultado herida en la colonia Buenos Aires.
Se informa también sobre el hallazgo de una osamenta en un camino de terracería de la localidad de Carrizalejo, Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 152, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 78 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 039 asesinatos y mil 995 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2025 es de:
◉ 2,039 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 1,995 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,282 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,728 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 116 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 98 homicidios para un promedio de 5.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 17 de septiembre de 2025 se han abierto mil 995 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 404 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 21.3 diarios.