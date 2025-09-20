Informe diario: 8 homicidios y una osamenta el viernes; 78 vehículos robados en dos días

Este viernes 19 de septiembre se registraron nueve homicidios en Sinaloa. En Culiacán se localizó una persona asesinada en la colonia Francisco Alarcón y otra en la colonia Buenos Aires. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en La Cofradía de la Loma. En Mazatlán, una persona fue asesinada en el Infonavit Playas. En San Ignacio, una persona fue hallada privada de la vida en la carretera Mazatlán - Culiacán. En el municipio de Rosario, una persona fue localizada sin vida en la carretera Federal México 15 Tepic - Mazatlán.

Dos mujeres fueron asesinadas también, una en el mismo ataque de La Cofradía de la Loma, en Navolato, y otra en la colonia Valles del Encino, en Culiacán.

También se informó sobre el fallecimiento de una persona en un hospital de Culiacán, tras haber resultado herida en la colonia Buenos Aires.

Se informa también sobre el hallazgo de una osamenta en un camino de terracería de la localidad de Carrizalejo, Culiacán.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 152, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.