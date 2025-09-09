Informe diario: A 1 año de guerra: 1,972 homicidios, 1,949 privaciones de la libertad y 7,021 vehículos robados

Este lunes 8 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona falleció en un hospital a raíz de las lesiones sufridas en hechos violentos ocurridos en la colonia Guadalupe Victoria; además, se localizó a una persona asesinada en el Infonavit Cañadas. En Guamúchil, Salvador Alvarado, se reportó la localización de una persona asesinada, mientras que en San Ignacio se encontró a una persona a un costado de la carretera libre Mazatlán-Culiacán. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 116.

Por otro lado, el Secretariado agregó 13 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 972 asesinatos y mil 949 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de septiembre de 2025 es de: ◉ 1,972 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,949 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,021 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,678 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 112 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.1 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 31 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 7 de septiembre de 2025 se han abierto mil 949 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.