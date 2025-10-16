Informe diario: atacan a Alcalde de Elota; 3 homicidios y 29 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 15 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un ataque a balazos dejó una persona asesinada y otra herida en el Infonavit Barrancos, otra en la sindicatura de Aguaruto, y una más a la altura del poblado La Higuerita con un mensaje.
También las autoridades informaron sobre la localización sin vida de dos personas (una del sexo femenino y otra del sexo masculino) intoxicadas en el interior de un domicilio en la sindicatura de Leopoldo Sánchez Celis, Eldorado.
Además, una mujer fue localizada sin vida en la colonia Paseo Los Portales, en Culiacán, cuya causa de muerte aún se encuentra pendiente por determinar.
Por otro lado, la SSP confirmó que el Alcalde de Elota, Richard Millán, fue interceptado por un vehículo con civiles armados a la altura del km. 140 de la Maxipista y aún cuando los agresores realizaron disparos, el Edil logró salir ileso junto a sus acompañantes.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 155.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 29 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 162 asesinatos y 2 mil 111 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,162 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,111 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,729 vehículos robados (19.2 diarios)
◉ 1,798 personas detenidas (4.5 diarios)
◉ 132 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 75 homicidios para un promedio de 5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 111 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 564 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 259 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 17.3 diarios.