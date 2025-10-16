Informe diario: atacan a Alcalde de Elota; 3 homicidios y 29 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 15 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa. En Culiacán, un ataque a balazos dejó una persona asesinada y otra herida en el Infonavit Barrancos, otra en la sindicatura de Aguaruto, y una más a la altura del poblado La Higuerita con un mensaje.

También las autoridades informaron sobre la localización sin vida de dos personas (una del sexo femenino y otra del sexo masculino) intoxicadas en el interior de un domicilio en la sindicatura de Leopoldo Sánchez Celis, Eldorado.

Además, una mujer fue localizada sin vida en la colonia Paseo Los Portales, en Culiacán, cuya causa de muerte aún se encuentra pendiente por determinar.

Por otro lado, la SSP confirmó que el Alcalde de Elota, Richard Millán, fue interceptado por un vehículo con civiles armados a la altura del km. 140 de la Maxipista y aún cuando los agresores realizaron disparos, el Edil logró salir ileso junto a sus acompañantes.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 155.