Informe diario: cero homicidios y 84 vehículos robados en los últimos 3 días

Este lunes 15 de septiembre se registraron cero homicidios en Sinaloa. Sin embargo, en Culiacán, una persona falleció en un hospital luego de recibir atención médica por hechos violentos registrados el 12 de septiembre en la localidad de Villa Benito Juárez, en Navolato. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 142, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 84 nuevos robos de vehículos durante los últimos tres días.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 012 asesinatos y mil 982 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 15 de septiembre de 2025 es de: ◉ 2,012 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,982 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,176 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,715 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 116 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.7 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 71 homicidios para un promedio de 4.7 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 13 de septiembre de 2025 se han abierto mil 982 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.