Informe diario: cierra agosto con 118 homicidios, 13 hallazgos de restos y 473 vehículos robados

Este domingo 31 de agosto se registraron dos homicidios en Sinaloa. Una persona asesinada fue localizada en el municipio de Juan José Ríos y también falleció otra de las víctimas del ataque en el Hospital Civil. En Elota se registró la localización de dos personas sin vida en la zona serrana de Salto Chico, cuya causa de muerte aún está pendiente por determinar. Con estos datos, agosto de 2025 cerró con 118 homicidios y 13 hallazgos de restos en fosas clandestinas, lo que significa un total de 131 muertes dolosas para una reducción de 28 por ciento con respecto al mes anterior.

Por otro lado, el Secretariado agregó 50 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 941 asesinatos y mil 907 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025 es de: ◉ 1,941 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,907 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,878 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,642 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 111 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se registraron 131 homicidios para un promedio de 4.2 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de agosto de 2025 se han abierto mil 908 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.