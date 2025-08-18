Informe diario: cierra semana con 18 homicidios, la menos letal de la Ola Violenta

Este domingo 16 de agosto no se registraron homicidios en Sinaloa, con lo que la semana concluyó con 18 homicidios en total, lo que la convierte en la semana menos letal desde que la Ola violenta comenzó en el Estado. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 115.

Por otro lado, la Fiscalía de Sinaloa agregó tres nuevos robos de vehículos en la zona centro del Estado.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 873 asesinatos y mil 868 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de agosto de 2025 es de: ◉ 1,873 homicidios dolosos (5.5 diarios) ◉ 1,868 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,613 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,615 personas detenidas (4.7 diarios) ◉ 110 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 2.6 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 63 homicidios para un promedio de 3.7 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 15 de agosto de 2025 se han abierto mil 868 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 253 denuncias ante la FGE.