Informe diario: cierra semana con 33 homicidios, 20% menos que la anterior; y 146 vehículos robados

Este domingo 19 de octubre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán se localizaron dos personas asesinadas en la carretera México 15 Culiacán–Los Mochis, así como una persona asesinada y con un mensaje en la colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos. En Navolato, una persona fue dejada asesinada frente a la clínica del seguro social de Villa Juárez. Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 157.

Por otro lado, el Secretariado federal agregó 50 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 183 asesinatos y 2 mil 123 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 19 de octubre de 2025 es de: ◉ 2,183 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,123 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,804 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,799 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 132 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 96 homicidios para un promedio de 5.1 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 18 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 123 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 564 denuncias ante la FGE.