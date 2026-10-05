Informe diario: cierra semana con 38 muertes violentas, 9% más que la anterior; 4 homicidios y 1 hallazgo de un cuerpo el domingo

Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 155 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó ocho nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 952 muertes violentas y 4 mil 433 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 4 de octubre de 2026 es de:
◉ 3,952 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,433 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,629 vehículos robados (16.7 diarios)
◉ 4,018 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 212 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 20 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 3 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 143 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 433 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 22 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 5.5 diarios.