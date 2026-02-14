Informe diario: cinco homicidios este viernes, Fiscalía reporta cuatro casos

Durante este viernes cinco personas perdieron la vida como consecuencia de hechos violentos en distintos puntos de Sinaloa, sin embargo, la Fiscalía General del Estado reportó cuatro casos y aisló el quinto.

El recuento oficial incluyó el asesinato de un pepenador identificado como Tadeo, quien fue atacado en el sector norte de Culiacán, y pese a que el hecho fue durante los últimos minutos del día 12, su caso se investiga por el 13 de febrero.

También en Culiacán ocurrió el homicidio de un hombre dentro de un abarrote en el fraccionamiento Montereal. En Navolato, un hombre reconocido como Rigoberto Antonio fue asesinado en Campo Balbuena. Y en el sur, una persona fue encontrada sin vida y envuelta en plástico verde por la carretera Mazatlán-Culiacán, en Mazatlán.

El quinto caso, reportado de manera aislada por la FGE, es el de una persona que murió en un hospital tras sufrir heridas durante un ataque armado en la colonia Libertad, en Culiacán, el pasado 11 de febrero.

Durante este viernes también se localizaron restos óseos en dos puntos diferentes del municipio de Navolato: en un predio ubicado por un camino que conduce a La Palma, y otros por un camino que conduce a la playa El Tambor.

La Fiscalía de Sinaloa añadió en su consolidado delictivo 12 denuncias por robo de vehículo en la Región Centro del Estado durante este miércoles.

Por otro lado, el ente investigador registró tres denuncias relativas al delito de privación de la libertad personal en el Centro de Sinaloa.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 810 asesinatos y 3 mil 302 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 13 de febrero de 2026 es de:

◉ 2,820 homicidios dolosos

◉ 3,305 personas privadas de la libertad

◉ 9,671 vehículos robados

◉ 3,295 personas detenidas

◉ 170 personas abatidas