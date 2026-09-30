Informe diario: detienen a 5 en Aguaruto, uno es menor de edad; 5 homicidios y 10 vehículos robados el martes

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 151 muertes violentas .

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 925 muertes violentas y 4 mil 433 personas privadas de la libertad .

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de septiembre de 2026 es de:

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.

COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES

Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.