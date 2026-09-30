Informe diario: detienen a 5 en Aguaruto, uno es menor de edad; 5 homicidios y 10 vehículos robados el martes

Con estos datos, la proyección para septiembre es de 151 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 10 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 925 muertes violentas y 4 mil 433 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 29 de septiembre de 2026 es de:
◉ 3,925 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,433 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,602 vehículos robados (16.8 diarios)
◉ 4,002 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 146 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 29 de septiembre de 2026 se han abierto 3 mil 132 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 433 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en septiembre se han registrado 225 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.8 diarios.