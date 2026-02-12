Informe diario: encuentran sin vida en Navolato a 5 hombres privados de la libertad en Ahome y 8 robos de vehículo

La jornada del miércoles finalizó con un saldo de siete personas asesinadas en tres hechos diferentes en Sinaloa. Entre ellos, cinco hombres que habían sido privados de su libertad el pasado 7 de febrero en Ahome, quienes fueron localizados en una camioneta abandonada por La Costerita, a la altura de la sindicatura San Pedro, Navolato.

En Culiacán, Ricardo Mizael, un adolescente de 16 años, fue asesinado a balazos frente a un puesto de comida por la carretera que da salida a Imala, en la entrada al sector Los Ángeles; en ese mismo hecho, una mujer identificada como Laura Cristina, de 27 años, resultó con una herida en la pierna.

Asimismo, en Mazatlán una pareja de hermanos que viajaba por la carretera Tepic-Mazatlán fueron interceptados por sujetos armados, quienes les despojaron su vehículo y dispararon: uno de ellos murió y el otro sufrió heridas de gravedad.

También en Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo tras un enfrentamiento en la comunidad El Limoncito de la sindicatura Jesús María, que dejó como saldo a nueve hombres detenidos, uno abatido, así como el aseguramiento de armas, vehículos y equipo bélico.

En otros hechos de alto impacto, dos personas resultaron lesionadas tras un ataque armado afuera de un domicilio en la colonia Libertad, en Culiacán.

La Fiscalía de Sinaloa añadió en su consolidado delictivo ocho denuncias por robo de vehículos en la Región Centro del Estado durante este miércoles.

Por otro lado, el ente investigador registró cinco denuncias relativas al delito de privación de la libertad personal en el Centro de Sinaloa.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 810 asesinatos y 3 mil 302 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de febrero de 2026 es de:

◉ 2,810 homicidios dolosos

◉ 3,302 personas privadas de la libertad

◉ 9,650 vehículos robados

◉ 3,295 personas detenidas

◉ 170 personas abatidas