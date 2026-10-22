Informe diario: matan a otro en plaza de Mazatlán; 3 homicidios, 1 cuerpo en Rosario y 12 vehículos robados el miércoles

Con estos datos, octubre proyecta para cerrar con 218 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 12 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 080 muertes violentas y 4 mil 525 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de octubre de 2026 es de:
◉ 4,080 homicidios dolosos (5.3 diarios)
◉ 4,525 personas privadas de la libertad (5.9 diarios)
◉ 12,762 vehículos robados (16.5 diarios)
◉ 4,035 personas detenidas (5.3 diarios)
◉ 214 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 148 muertes violentas para un promedio de 7.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2026 se han abierto 3 mil 154 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 525 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 155 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 7.4 diarios.