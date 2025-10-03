Informe diario: matan a otro policía; 6 homicidios, 1 osamenta y 19 vehículos robados el jueves

Tras un día de saldo blanco, este jueves 2 de octubre se registraron seis homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Miguel Hidalgo, otra en la colonia Progreso, una más –un joven de 16 años– en el fraccionamiento Alturas del Sur, y una persona a la entrada de su casa en el Infonavit Solidaridad.
Se informa que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, derivado de la localización de una persona asesinada y atada en el Country Tres Ríos, en Culiacán.
También, un agente activo de la Policía Estatal Preventiva, murió tras resultar herido en un ataque a balazos en unas canchas de Aguaruto, Culiacán, donde hubo 3 personas más heridas.
Se informa también la localización de restos óseos en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 109.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 19 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 094 asesinatos y 2 mil 058 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 2 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,094 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,059 personas privadas de la libertad (5.3 diarios)
◉ 7,499 vehículos robados (19.4 diarios)
◉ 1,768 personas detenidas (4.6 diarios)
◉ 120 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 7 homicidios para un promedio de 3.5 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 2 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 059 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 29 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 14.5 diarios.