Informe diario: matan a otro policía en Escuinapa pero la FGE no lo cuenta; 5 homicidios y 27 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 8 de abril se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Las Glorias; otra más frente a una tienda de conveniencia en la colonia Aquiles Serdán; y una más falleció tras un ataque a balazos en la colonia Prados del Sol.
En Escuinapa, un agente de la policía municipal fue asesinado en la colonia Santa Lucía, pero su caso no fue sumado a la estadística y fue calificado como “homicidio tipo agresión a la autoridad” por parte de la FGE.
Otro caso que la FGE no incluyó en su reporte fue el asesinato de un joven en la colonia Villas del Rey en Mazatlán, donde también resultó un menor de edad herido.
En otros hechos de alto impacto, en Culiacán se registraron diversos ataques a balazos por la tarde: un hombre resultó herido en una casa de la colonia Siete Gotas, uno más por el Malecón Nuevo donde un intento de despojo de vehículo dejó un chofer herido. Además, dos hombres resultaron heridos en una agresión a balazos en la colonia El Palmito.
Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 109 homicidios.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó 27 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 063 asesinatos y 3 mil 643 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de abril de 2026 es de:
◉ 3,063 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,643 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)
◉ 10,565 vehículos robados (18.3 diarios)
◉ 3,426 personas detenidas (6.0 diarios)
◉ 183 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.9 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en abril se han registrado 29 homicidios para un promedio de 3.6 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 8 de abril de 2026 se han abierto 2 mil 739 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 643 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en abril se han registrado 102 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 13.0 diarios.