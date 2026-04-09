Informe diario: matan a otro policía en Escuinapa pero la FGE no lo cuenta; 5 homicidios y 27 vehículos robados el miércoles

Este miércoles 8 de abril se registraron cinco homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo tres al Secretariado Federal. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada en la colonia Las Glorias; otra más frente a una tienda de conveniencia en la colonia Aquiles Serdán; y una más falleció tras un ataque a balazos en la colonia Prados del Sol.

En Escuinapa, un agente de la policía municipal fue asesinado en la colonia Santa Lucía, pero su caso no fue sumado a la estadística y fue calificado como “homicidio tipo agresión a la autoridad” por parte de la FGE.

Otro caso que la FGE no incluyó en su reporte fue el asesinato de un joven en la colonia Villas del Rey en Mazatlán, donde también resultó un menor de edad herido.

En otros hechos de alto impacto, en Culiacán se registraron diversos ataques a balazos por la tarde: un hombre resultó herido en una casa de la colonia Siete Gotas, uno más por el Malecón Nuevo donde un intento de despojo de vehículo dejó un chofer herido. Además, dos hombres resultaron heridos en una agresión a balazos en la colonia El Palmito.

Con estos datos, abril proyecta para cerrar con 109 homicidios.