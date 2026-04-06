Informe oficial omite decesos; Semana Santa en Sinaloa deja 622 lesionados y 752 detenidos

CULIACÁN. _ Tras un despliegue que superó las expectativas de asistencia, corporaciones de seguridad y rescate concluyeron el Operativo Semana Santa 2026 en los 20 municipios de Sinaloa. El dispositivo, iniciado el 28 de marzo, abarcó 198 puntos recreativos y centros ceremoniales con alta concentración de familias locales y visitantes.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que durante el periodo vacacional se registró una afluencia superior a 2.8 millones de personas en la entidad. En el balance de atención, cuerpos de auxilio brindaron 913 servicios por heridas, quemaduras y picaduras, además de rescatar a 81 personas en zonas de playa, cifra atribuida al fenómeno de mar de fondo.
En materia de salud y emergencias, se reportaron 37 traslados y la atención médica de 622 personas lesionadas por diversas causas.
El reporte en seguridad pública incluye la detención de 752 personas por faltas administrativas. En el ámbito vial, se aplicaron mil 213 infracciones, con saldo de 122 choques, cuatro volcaduras, 42 accidentes de motocicleta y un incidente con vehículo acuático.
Respecto a personas extraviadas, la autoridad informó la localización inmediata de 32 ciudadanos en playas y centros de esparcimiento. El operativo también brindó cobertura a eventos masivos como el Carnaval de Badiraguato y festivales en Altata, Cosalá y San Ignacio, con presencia preventiva para resguardar a los asistentes.
No obstante, en el comunicado de la SSPE no se incluyeron fallecimientos relacionados con hechos de alto impacto. De acuerdo con recuentos periodísticos de Noroeste, de Jueves Santo a Domingo de Resurrección se registraron 18 decesos vinculados a la inseguridad y accidentes en Sinaloa.