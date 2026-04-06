Informe oficial omite decesos; Semana Santa en Sinaloa deja 622 lesionados y 752 detenidos

CULIACÁN. _ Tras un despliegue que superó las expectativas de asistencia, corporaciones de seguridad y rescate concluyeron el Operativo Semana Santa 2026 en los 20 municipios de Sinaloa. El dispositivo, iniciado el 28 de marzo, abarcó 198 puntos recreativos y centros ceremoniales con alta concentración de familias locales y visitantes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que durante el periodo vacacional se registró una afluencia superior a 2.8 millones de personas en la entidad. En el balance de atención, cuerpos de auxilio brindaron 913 servicios por heridas, quemaduras y picaduras, además de rescatar a 81 personas en zonas de playa, cifra atribuida al fenómeno de mar de fondo.