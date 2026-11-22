CULIACÁN._ Un adolescente de 14 años llamado Jaziel Rogelio ingresó a un hospital de Culiacán durante la noche del pasado sábado, luego de resultar herido de bala en la colonia Felipe Ángeles, al surponiente de la ciudad.

Fue personal médico el que informó del arribo del menor a las instalaciones, quen presentaba una lesión en la pierna.

El mismo afectado dio a conocer el lugar de los hechos a las autoridades, pero no se han revelado las circunstancias en que recibió el balazo.

Su llegada al nosocomio fue registrada alrededor de las 22:00 horas del 21 de noviembre.

Elementos de la Policía de Investigación de Fiscalía General del Estado llegaron al hospital ante la notificación del personal de salud, y recabaron testimonios de cara a iniciar las indagatorias.