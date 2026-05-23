Ingresa hombre herido por arma de fuego a hospital de Culiacán

CULIACÁN._ El ingreso de un hombre a un hospital de Culiacán se registró la noche de este sábado, luego de resultar herido de bala en la colonia Revolución, al suroriente de la capital.

Personal médico dio a conocer aproximadamente a las 21:00 horas el arribo de un hombre llamado Jesús Miguel “N”, de 37 años de edad.

No obstante, al momento de ser internado no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que fue lesionado.

Tras reportarse a las instituciones de seguridad pública y justicia, personal de la Fiscalía General del Estado se trasladó hasta el nosocomio para levantar el parte correspondiente e indagar el hecho.