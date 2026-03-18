Ingresa mujer herida de bala a hospital de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Una mujer joven identificada como Clarisa Amairny, de 23 años de edad, ingresó herida con disparo de arma de fuego durante la mañana de este miércoles en la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

El reporte de atención indica que cerca de las 11:30 horas la joven arribó a un centro de salud en la comunidad, con impacto de bala en la región mandibular izquierda, casi a la altura del ojo.

Hasta la última actualización, su estado de salud fue reportado como estable, mientras continúa recibiendo atención médica.

Al nosocomio arribaron elementos de seguridad pública y personal de investigación pericial, para esclarecer cómo es que la joven resultó lesionada.