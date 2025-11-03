Ingresa un hombre a un centro médico de Culiacán tras resultar herido de bala en Infonavit Humaya

CULIACÁN._ Un hombre fue trasladado hacia un hospital de Culiacán la noche de este lunes 3 de noviembre tras resultar herido de bala en la colonia Infonavit Humaya.

El lesionado se trata de Jacobo César “N”, quien cuenta con 47 años de edad.

Según informes, el hombre llegó por sus propios medios hacia un centro médico de la ciudad para ser atendido pues presentaba lesiones en su cuerpo provocadas por disparos de arma de fuego.

Se dio a conocer que el hecho ocurrió en la colonia antes mencionada, sin embargo no se especificó en qué punto exacto del sector ni cómo ocurrieron los hechos.

Asimismo, se desconoce el estado de salud actual del masculino y la parte del cuerpo en la cual recibió el o los impactos de bala.

Personal de salud atendió al hombre y reportaron el hecho a las autoridades de investigación, de las cuales se espera que arriben al nosocomio para entrevistar al afectado y seguir con las indagatorias del caso.