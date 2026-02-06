$!Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia

Personal del Servicio Médico Forense ingresó la mañana de este viernes al lugar donde se encuentra la supuesta fosa clandestina en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Concordia. La unidad del Semefo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fue acompañada de elementos de la Policía de Investigación del Estado.





El ingreso se realiza esta mañana en que en la zona también se han registrado sobrevuelos de helicópteros militares y de un avión, además de que se mantiene el fuerte operativo de seguridad por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento ninguna autoridad ha informado si en el predio ubicado a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde realmente se han encontrado cadáveres o restos humanos, cuántos son y de quién se trataría. Desde el pasado domingo que se reforzó el operativo de búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero en la cabecera municipal de Concordia y de otras personas en el sur del estado, las acciones de búsqueda se han concentrado en la zona de El Verde.





