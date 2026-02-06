Seguridad
|
Operativo

Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia

En el sitio se encuentran elementos de corporaciones federales, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/02/2026 11:22
06/02/2026 11:22

Personal del Servicio Médico Forense ingresó la mañana de este viernes al lugar donde se encuentra la supuesta fosa clandestina en las inmediaciones de los poblados de El Verde y Zavala, a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Concordia.

La unidad del Semefo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, fue acompañada de elementos de la Policía de Investigación del Estado.

  • $!Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia
  • $!Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia

El ingreso se realiza esta mañana en que en la zona también se han registrado sobrevuelos de helicópteros militares y de un avión, además de que se mantiene el fuerte operativo de seguridad por parte de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento ninguna autoridad ha informado si en el predio ubicado a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde realmente se han encontrado cadáveres o restos humanos, cuántos son y de quién se trataría.

Desde el pasado domingo que se reforzó el operativo de búsqueda de los 10 mineros privados de la libertad desde el pasado 23 de enero en la cabecera municipal de Concordia y de otras personas en el sur del estado, las acciones de búsqueda se han concentrado en la zona de El Verde.

  • $!Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia
  • $!Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia
  • $!Ingresa unidad del Servicio Médico Forense a lugar de presunta fosa clandestina en zona de El Verde, Concordia

Las diligencias en la supuesta fosa clandestina, que iniciaron la mañana del jueves, ya llevan cerca de 30 horas.

Es probable que este viernes las unidades del Semefo ya salgan del lugar llevando cuerpos o restos humanos hallados en el lugar.

Se ha mencionado que en ese sitio también se encuentra personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras instancias.

#Concordia
#Fuerzas federales
#Semefo
#Corporaciones
#Sierra de Concordia
#Fosa Clandestina
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube