Seguridad
|
Drogas sintéticas

Inhabilita el Ejército dos áreas de concentración de drogas en Corral Viejo, Culiacán

El Gabinete de Seguridad reporta un golpe financiero de 29 millones de pesos al crimen organizado tras asegurar mil 450 litros de sustancias químicas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/10/2026 09:32
21/10/2026 09:32

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano inhabilitó dos áreas de concentración para elaborar metanfetaminas en la comunidad rural de Corral Viejo, municipio de Culiacán.

Esta acción representa una afectación económica al crimen organizado de 29 millones de pesos, informaron autoridades federales en un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad.

$!Inhabilita el Ejército dos áreas de concentración de drogas en Corral Viejo, Culiacán

Tras la localización de estas instalaciones, las fuerzas armadas aseguraron mil 450 litros de sustancias químicas esenciales para la producción de metanfetamina.

La acción del Ejército Mexicano se enmarca en los trabajos permanentes contra la producción de drogas sintéticas en la región.

$!Inhabilita el Ejército dos áreas de concentración de drogas en Corral Viejo, Culiacán

Posterior a la inhabilitación de los laboratorios, se dio vista a las autoridades ministeriales correspondientes para llevar a cabo las diligencias de ley.

#Culiacán
#Metanfetaminas
#Ejército Mexicano
#Sinaloa
#Drogas Sintéticas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube