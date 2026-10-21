$!Inhabilita el Ejército dos áreas de concentración de drogas en Corral Viejo, Culiacán

CULIACÁN. _ El Ejército Mexicano inhabilitó dos áreas de concentración para elaborar metanfetaminas en la comunidad rural de Corral Viejo, municipio de Culiacán.

Esta acción representa una afectación económica al crimen organizado de 29 millones de pesos, informaron autoridades federales en un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad.