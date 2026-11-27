ESCUINAPA._ Elementos de la Secretaría de Marina inhabilitaron dos campamentos improvisados y aseguraron 942 cartuchos útiles, dos cargadores y dos placas balísticas en el poblado Ojo de Agua de Palmillas, en este municipio, informó el Gabinete de Seguridad federal.

De acuerdo con un comunicado conjunto, los hallazgos se realizaron durante recorridos terrestres de seguridad en dicha localidad, donde fueron ubicados los dos campamentos, presuntamente utilizados por grupos delictivos que operan en la zona.

Como parte de las acciones, el personal naval aseguró 942 cartuchos útiles, dos cargadores y dos placas balísticas.