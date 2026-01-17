Inhabilitan 19 áreas de almacenamiento de precursores químicos en la zona rural de Sinaloa

Tras operativos en la zona rural de Sinaloa, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó 19 áreas de almacenamiento de precursores químicos para la elaboración de drogas.

Como parte del plan “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, se detectaron áreas de concentración de sustancias para fabricación de drogas en Culiacán, Badiraguato y Cosalá.

Personal militar aseguró cuatro reactores metálicos con tapa, localizados enterrados; 3 mil 105 litros de acetona; 5 mil 550 litros de una sustancia química desconocida; 850 litros de thinner; mil 100 litros de alcohol etílico; 350 litros de alcohol isopropílico; 910 litros de alcohol bencílico; así como mil 50 litros de ácido clorhídrico.

Aunado a ello, los efectivos castrenses incautaron 160 litros de ácido fosfórico; 100 litros de hipoclorito de sodio; 185 litros de tolueno; 50 litros de metanol; 100 litros de ácido sulfúrico y 50 metros de manguera.

Las áreas de almacenamiento con precursores químicos fueron inhabilitadas y puestas a disposición de agentes de la Fiscalía General de la República, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.