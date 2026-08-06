Seguridad
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Laboratorios clandestinos

Inhabilitan área de almacenamiento de químicos para metanfetamina en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 652 litros y 630 kilos de sustancias químicas en la comunidad de Corral Viejo. De acuerdo con las autoridades federales, la inhabilitación del espacio generó una afectación de 24 millones de pesos a la delincuencia organizada
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
06/08/2026 10:13
06/08/2026 10:13

CULIACÁN. _ Un área de concentración de insumos para la elaboración de metanfetamina fue localizada e inhabilitada por elementos del Ejército Mexicano en el poblado Corral Viejo, en Culiacán.

Durante la intervención en la zona, el personal militar aseguró un total de 652 litros y 630 kilos de diversas sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas.

$!Inhabilitan área de almacenamiento de químicos para metanfetamina en Culiacán

Las autoridades federales informaron que el valor del material inhabilitado y los insumos asegurados representa una afectación económica a las estructuras del crimen organizado calculada en 24 millones de pesos.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el aseguramiento derivó de los patrullajes y labores de vigilancia orientadas al combate de la producción de drogas en la entidad.

Tanto los precursores químicos como el equipo encontrado en el sitio quedaron a disposición de la autoridad federal correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.

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