$!Inhabilitan área de almacenamiento de químicos para metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ Un área de concentración de insumos para la elaboración de metanfetamina fue localizada e inhabilitada por elementos del Ejército Mexicano en el poblado Corral Viejo, en Culiacán.
Durante la intervención en la zona, el personal militar aseguró un total de 652 litros y 630 kilos de diversas sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas.
Las autoridades federales informaron que el valor del material inhabilitado y los insumos asegurados representa una afectación económica a las estructuras del crimen organizado calculada en 24 millones de pesos.
De acuerdo con los reportes oficiales, el aseguramiento derivó de los patrullajes y labores de vigilancia orientadas al combate de la producción de drogas en la entidad.
Tanto los precursores químicos como el equipo encontrado en el sitio quedaron a disposición de la autoridad federal correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.