$!Inhabilitan área de almacenamiento de químicos para metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ Un área de concentración de insumos para la elaboración de metanfetamina fue localizada e inhabilitada por elementos del Ejército Mexicano en el poblado Corral Viejo, en Culiacán.

Durante la intervención en la zona, el personal militar aseguró un total de 652 litros y 630 kilos de diversas sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas.