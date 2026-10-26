Inhabilitan campamento clandestino y detienen a cinco personas en Concordia

CONCORDIA._ Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal inhabilitaron un campamento clandestino y detuvieron a cinco personas en la localidad de Zavala, en el municipio de Concordia.

Durante la intervención, las corporaciones aseguraron cinco armas largas, 30 cargadores, mil 150 cartuchos de diversos calibres, siete chalecos tácticos y 14 placas balísticas que se encontraban dentro del asentamiento.

Lo anterior se dio a conocer a través de un reporte del Gabinete de Seguridad federal en el que no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias en las que se llevó a cabo el despliegue de las fuerzas públicas.

Tanto los detenidos como el armamento y el equipo decomisado quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.