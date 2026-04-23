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Operativos militares

Inhabilitan campamento en Elota; aseguran granadas y equipo táctico

La Semar localizó y destruyó un asentamiento clandestino en la comunidad de Casas Grandes, donde decomisaron municiones y material bélico, sin que se registraran detenciones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/04/2026 14:06
23/04/2026 14:06

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un campamento clandestino en las inmediaciones del poblado Casas Grandes, perteneciente al municipio de Elota, donde se logró el aseguramiento de armamento y equipo de protección.

Durante recorridos de vigilancia terrestre, los elementos navales detectaron el sitio y procedieron a la revisión del perímetro.

En el lugar, las fuerzas federales incautaron 686 cartuchos de diversos calibres, 30 cargadores para armas de fuego, así como seis chalecos tácticos y 11 placas balísticas. También fueron halladas dos granadas que formaban parte del material bélico almacenado en el asentamiento.

$!Inhabilitan campamento en Elota; aseguran granadas y equipo táctico

A través de un comunicado conjunto, las dependencias federales informaron que tras el hallazgo no se reportaron personas detenidas.

El campamento fue destruido para evitar su uso posterior y todos los objetos asegurados fueron trasladados para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

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