$!Inhabilitan campamento en Elota; aseguran granadas y equipo táctico

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un campamento clandestino en las inmediaciones del poblado Casas Grandes, perteneciente al municipio de Elota, donde se logró el aseguramiento de armamento y equipo de protección.

Durante recorridos de vigilancia terrestre, los elementos navales detectaron el sitio y procedieron a la revisión del perímetro.

En el lugar, las fuerzas federales incautaron 686 cartuchos de diversos calibres, 30 cargadores para armas de fuego, así como seis chalecos tácticos y 11 placas balísticas. También fueron halladas dos granadas que formaban parte del material bélico almacenado en el asentamiento.