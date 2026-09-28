$!Inhabilitan campamento y aseguran armamento tras operativos federales en Escuinapa

ESCUINAPA. _ En dos intervenciones distintas realizadas durante el fin de semana en el municipio de Escuinapa, personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional inhabilitaron un campamento clandestino y aseguraron armas de fuego, municiones y pertrechos tácticos.
El primer despliegue ocurrió en el poblado de Palos Altos, donde elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron la instalación clandestina. En el sitio decomisaron mil 889 cartuchos útiles, 10 cargadores, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.
Posteriormente, en la comunidad de Tecualilla, efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano incautaron seis armas largas, 17 cargadores, 510 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.
Pese a los aseguramientos informados, las autoridades federales no detallaron el origen de las intervenciones ni los mecanismos de localización de los pertrechos. Asimismo, las instituciones del Gobierno Federal omitieron reportar personas detenidas durante ambas acciones.
Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.