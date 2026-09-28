$!Inhabilitan campamento y aseguran armamento tras operativos federales en Escuinapa

ESCUINAPA. _ En dos intervenciones distintas realizadas durante el fin de semana en el municipio de Escuinapa, personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional inhabilitaron un campamento clandestino y aseguraron armas de fuego, municiones y pertrechos tácticos.

El primer despliegue ocurrió en el poblado de Palos Altos, donde elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron la instalación clandestina. En el sitio decomisaron mil 889 cartuchos útiles, 10 cargadores, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.