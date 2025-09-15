$!Inhabilitan campamentos clandestinos en Culiacán y Mazatlán

En la capital sinaloense, personal naval realizaba patrullajes terrestres sobre el cerro de la Chiva, al norte de la ciudad, cuando ubicó un campamento clandestino. En el lugar fueron aseguradas dos cintas eslabonadas calibre 7.62 x 39 mm, 174 cartuchos útiles del mismo calibre, seis cargadores calibre 5.56 x 45 mm, 272 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos con placas, fornitura con pistolera y portacargadores, además de equipo de comunicaciones.

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada en los municipios de Culiacán y Mazatlán, donde aseguraron cartuchos, cargadores, equipo táctico y de comunicaciones.

De manera paralela, en recorridos terrestres y aéreos en la comunidad de Copales, Mazatlán, personal de la Marina localizó tres campamentos más, donde aseguraron 247 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 107 cartuchos calibre 5.56 mm.

Las áreas fueron inhabilitadas y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.

Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.