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Inhabilitan cinco áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina, en Culiacán

Los hallazgos se dieron en los poblados de Camanaca, Los Cedros y El Limón de Tellaeche, así como en La Cruz, del municipio de Elota
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/05/2026 13:14
06/05/2026 13:14

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de sustancias químicas y material diverso, usados para la elaboración de metanfetamina, en Culiacán y Elota.

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Los hallazgos se dieron en distintos puntos de la zona rural de la capital sinaloense, en los poblados de Camanaca, Los Cedros y El Limón de Tellaeche, así como en La Cruz, del municipio de Elota.

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Además de bidones, tambos y demás contenedores, las autoridades incautaron 750 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.

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El material quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de las indagatorias.

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