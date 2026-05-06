$!Inhabilitan cinco áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina, en Culiacán

Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de sustancias químicas y material diverso, usados para la elaboración de metanfetamina, en Culiacán y Elota.









Los hallazgos se dieron en distintos puntos de la zona rural de la capital sinaloense, en los poblados de Camanaca, Los Cedros y El Limón de Tellaeche, así como en La Cruz, del municipio de Elota.







Además de bidones, tambos y demás contenedores, las autoridades incautaron 750 litros de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina.







