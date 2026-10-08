$!Inhabilitan cinco laboratorios clandestinos y destruyen metanfetamina en Cosalá

COSALÁ. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República localizaron e inhabilitaron cinco laboratorios clandestinos destinados a la producción de sustancias ilícitas, en el municipio de Cosalá.

Durante las acciones de supervisión e inspección, las fuerzas federales destruyeron 2 mil 693 kilos de metanfetamina, 450 kilos de una sustancia sólida de color blanco, 450 kilos de sosa cáustica y diversa maquinaria empleada para la elaboración de drogas sintéticas.

Hasta el momento, las autoridades federales no brindaron mayores detalles del operativo que derivó en este aseguramiento ni tampoco informaron si hubo personas detenidas.