Seguridad
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Operativo federal

Inhabilitan cinco laboratorios clandestinos y destruyen metanfetamina en Cosalá

Elementos de la SSPC y la FGR inhabilitaron cinco laboratorios clandestinos en Cosalá, Sinaloa, donde destruyeron más de 2.6 toneladas de metanfetamina y químicos para la elaboración de drogas sintéticas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
08/10/2026 15:36
08/10/2026 15:36

COSALÁ. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República localizaron e inhabilitaron cinco laboratorios clandestinos destinados a la producción de sustancias ilícitas, en el municipio de Cosalá.

Durante las acciones de supervisión e inspección, las fuerzas federales destruyeron 2 mil 693 kilos de metanfetamina, 450 kilos de una sustancia sólida de color blanco, 450 kilos de sosa cáustica y diversa maquinaria empleada para la elaboración de drogas sintéticas.

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Hasta el momento, las autoridades federales no brindaron mayores detalles del operativo que derivó en este aseguramiento ni tampoco informaron si hubo personas detenidas.

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Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las indagatorias e integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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