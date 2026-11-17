CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades de Corral Viejo y Alcoyonqui, en la zona rural de Culiacán.

Durante el operativo, el personal militar aseguró 420 litros y 175 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la producción de metanfetamina, además de dos estructuras metálicas de reactores para síntesis orgánica y dos destiladores.