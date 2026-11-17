CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en las comunidades de Corral Viejo y Alcoyonqui, en la zona rural de Culiacán.
Durante el operativo, el personal militar aseguró 420 litros y 175 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la producción de metanfetamina, además de dos estructuras metálicas de reactores para síntesis orgánica y dos destiladores.
La acción fue realizada por elementos del Ejército Mexicano y dada a conocer mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad federal, en el que no se proporcionaron mayores detalles sobre las condiciones en que fueron localizadas las áreas ni sobre los materiales asegurados.
De acuerdo con las autoridades federales, con estas acciones se evitó la producción de aproximadamente 45 mil 220 dosis de droga.
Asimismo, estimaron que el aseguramiento representa una afectación económica de 12 millones de pesos para las organizaciones delictivas.
Los materiales y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y diligencias legales.