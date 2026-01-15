Seguridad
Inhabilitan dos campamentos con municiones tras operativos en Concordia

Los aseguramientos ocurrieron en los poblados de El Encinal y Pánuco, en la zona rural del municipio
Noroeste/Redacción
15/01/2026 15:49
El Ejército Mexicano localizó e inhabilitó dos campamentos presuntamente usados por la delincuencia organizada luego de patrullajes en el municipio de Concordia.

Los aseguramientos ocurrieron en los poblados de El Encinal y Pánuco, en la zona rural del municipio.

En el lugar, los efectivos castrenses incautaron 2 mil 600 cartuchos, además de material diverso y provisiones.

Ambos lugares fueron inhabilitados, y los cartuchos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

#Seguridad
#Concordia
#Operativos Militares
