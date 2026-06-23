$!Inhabilitan en Cosalá tres áreas de insumos químicos vinculadas al crimen organizado

COSALÁ. _ Tres áreas de concentración de materiales e insumos químicos utilizados por la delincuencia organizada fueron localizadas e inhabilitadas por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones de los poblados de Bacatá, Los Cedritos y San José de las Bocas, en el municipio de Cosalá.

Durante el despliegue militar se aseguraron 3 mil 750 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, dos condensadores y una mezcladora industrial.

De acuerdo con un reporte conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las acciones forman parte de las tareas orientadas a combatir la producción y el tráfico de drogas en la región serrana de la entidad.

Las estimaciones de las autoridades federales señalan que la afectación económica para los grupos de la delincuencia organizada que operaban estos espacios clandestinos asciende a los 71 millones de pesos.