$!Inhabilitan instalación para producir metanfetamina en Culiacán; aseguran 100 kilos

CULIACÁN. _ La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron e inhabilitaron una instalación para la producción de metanfetamina en el poblado de Los Brasiles, en el municipio de Culiacán.
En el sitio aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y material diverso, que fueron inhabilitados en el lugar para evitar su reutilización. El Gabinete de Seguridad federal estimó una afectación económica de 8.8 millones de pesos a la delincuencia organizada.
En otra acción, elementos del Ejército Mexicano reportaron la localizaron e inhabilitación de siete áreas de concentración de sustancias químicas en los poblados de Corral Viejo, Las Puertas, San Román, El Cedrito y Los Mayos, también en el municipio de Culiacán.
En esos sitios aseguraron 5 mil 935 litros y 365 kilos de sustancias químicas utilizadas para la producción de metanfetamina. La afectación económica estimada a la delincuencia organizada por este aseguramiento asciende a 128 millones de pesos.
Ambos operativos fueron dados a conocer por el Gabinete de Seguridad federal mediante un comunicado, como parte de las acciones coordinadas para localizar e inhabilitar laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
Las instalaciones y áreas de concentración fueron inhabilitadas, mientras que el material asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes.