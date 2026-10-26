$!Inhabilitan instalación para producir metanfetamina en Culiacán; aseguran 100 kilos

CULIACÁN. _ La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron e inhabilitaron una instalación para la producción de metanfetamina en el poblado de Los Brasiles, en el municipio de Culiacán.

En el sitio aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y material diverso, que fueron inhabilitados en el lugar para evitar su reutilización. El Gabinete de Seguridad federal estimó una afectación económica de 8.8 millones de pesos a la delincuencia organizada.