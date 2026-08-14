$!Inhabilitan laboratorio clandestino y aseguran químicos en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un laboratorio clandestino y dos áreas de concentración de insumos para la elaboración de metanfetamina en la zona rural de Culiacán.

Durante los trabajos de combate a la producción de sustancias ilícitas, el personal militar aseguró 21 mil 910 litros de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica, tres condensadores y cuatro tanques de gas L.P.