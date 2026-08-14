$!Inhabilitan laboratorio clandestino y aseguran químicos en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un laboratorio clandestino y dos áreas de concentración de insumos para la elaboración de metanfetamina en la zona rural de Culiacán.
Durante los trabajos de combate a la producción de sustancias ilícitas, el personal militar aseguró 21 mil 910 litros de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica, tres condensadores y cuatro tanques de gas L.P.
De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de mil 124 millones de pesos.
El hallazgo se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La ficha informativa no precisó la ubicación exacta de los poblados, el desarrollo del operativo ni la detención de personas.
El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.