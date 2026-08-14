Seguridad
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Operativos militares

Inhabilitan laboratorio clandestino y aseguran químicos en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un laboratorio clandestino y dos áreas de acopio la zona rural de la capital de Sinaloa; aseguraron más de 21 mil litros de sustancias para metanfetamina y equipo con valor estimado de mil 124 MDP
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/08/2026 09:39
14/08/2026 09:39

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron un laboratorio clandestino y dos áreas de concentración de insumos para la elaboración de metanfetamina en la zona rural de Culiacán.

Durante los trabajos de combate a la producción de sustancias ilícitas, el personal militar aseguró 21 mil 910 litros de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica, tres condensadores y cuatro tanques de gas L.P.

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De acuerdo con estimaciones de las autoridades federales, el aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de mil 124 millones de pesos.

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El hallazgo se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La ficha informativa no precisó la ubicación exacta de los poblados, el desarrollo del operativo ni la detención de personas.

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

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