$!Inhabilitan laboratorio clandestino y centros de acopio de químicos en la zona rural de Culiacán

CULIACÁN._ Un espacio equipado para el procesamiento de droga sintética y tres centros de almacenamiento de sustancias químicas fueron localizados e inhabilitados por efectivos de corporaciones federales en poblados del municipio de Culiacán.
En la comunidad de Sanalona, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una instalación clandestina acondicionada para la elaboración de metanfetamina. En el sitio se aseguró un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, cinco quemadores, dos tinas, tres tambos de 500 litros cada uno, cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión, una pala mezcladora y un destilador de reactor.
Los objetos e insumos fueron inhabilitados en el lugar para impedir su aprovechamiento posterior.
De forma simultánea, efectivos del Ejército Mexicano intervinieron en las localidades de Corral Viejo, La Puerta y Arroyo de la Higuera, donde ubicaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material ilícito. Durante estas acciones se incautaron 2 mil 190 litros y 25 kilos de productos químicos empleados en la fabricación de narcóticos sintéticos.
El informe sobre estos aseguramientos fue emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México mediante un comunicado conjunto difundido dentro de las estrategias contra la producción de drogas, aunque la instancia oficial no brindó precisiones operativas sobre el despliegue de los efectivos que derivaron en estos hallazgos.
Estimaciones de las autoridades federales señalan que el valor de lo asegurado representa una afectación financiera de aproximadamente 45 millones de pesos para la delincuencia organizada.
El material e insumos incautados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.