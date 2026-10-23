$!Inhabilitan laboratorio clandestino y centros de acopio de químicos en la zona rural de Culiacán

CULIACÁN._ Un espacio equipado para el procesamiento de droga sintética y tres centros de almacenamiento de sustancias químicas fueron localizados e inhabilitados por efectivos de corporaciones federales en poblados del municipio de Culiacán.

En la comunidad de Sanalona, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una instalación clandestina acondicionada para la elaboración de metanfetamina. En el sitio se aseguró un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, cinco quemadores, dos tinas, tres tambos de 500 litros cada uno, cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión, una pala mezcladora y un destilador de reactor.