$!Inhabilitan laboratorios clandestinos con pérdidas millonarias para grupos delictivos

CULIACÁN. _ Autoridades federales y estatales realizaron un golpe significativo al crimen organizado en Sinaloa, con una afectación económica superior a dos mil 135 millones de pesos, al inhabilitar laboratorios clandestinos y asegurar drogas y armamento en distintas acciones realizadas en los municipios de Culiacán y Badiraguato.

La acción más contundente, informaron las autoridades, incluyó el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en Culiacán, donde se confiscaron miles de litros y kilos de precursores químicos. Además, fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron fentanilo, valuado en 3.8 millones de pesos.

En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de otras fuerzas, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, así como tres áreas de concentración de material. En el lugar, se aseguraron cuatro mil 920 litros y cuatro mil 620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. También se decomisaron seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P., con una afectación económica de dos mil 135 millones de pesos al narcotráfico.