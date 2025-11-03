$!Inhabilitan laboratorios clandestinos con pérdidas millonarias para grupos delictivos

CULIACÁN. _ Autoridades federales y estatales realizaron un golpe significativo al crimen organizado en Sinaloa, con una afectación económica superior a dos mil 135 millones de pesos, al inhabilitar laboratorios clandestinos y asegurar drogas y armamento en distintas acciones realizadas en los municipios de Culiacán y Badiraguato.
La acción más contundente, informaron las autoridades, incluyó el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos de metanfetamina en Culiacán, donde se confiscaron miles de litros y kilos de precursores químicos. Además, fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron fentanilo, valuado en 3.8 millones de pesos.
En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de otras fuerzas, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino, así como tres áreas de concentración de material. En el lugar, se aseguraron cuatro mil 920 litros y cuatro mil 620 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. También se decomisaron seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P., con una afectación económica de dos mil 135 millones de pesos al narcotráfico.
En otra acción similar, también en la capital sinaloense, personal militar detectó y desmanteló un laboratorio clandestino más. Ahí se encontraron cinco áreas con material diverso, cinco mil 600 litros y seis mil 170 kilos de precursores para metanfetamina, 10 reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas L.P.
Previamente, en la colonia Invasión Bicentenario de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos personas, una de ellas menor de edad. Los agentes les aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos útiles y 10 mil 321 pastillas de fentanilo. La droga incautada, que pesaba 1.2 kilos, tiene un valor estimado en el mercado ilícito de 3.8 millones de pesos, informaron las autoridades.
Por otra parte, en la colonia Los Alamitos, también en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble. En su interior, las fuerzas de seguridad aseguraron 38 cargadores, cuatro mil 780 cartuchos de diversos calibres, 45 artefactos explosivos improvisados, así como dosis de marihuana y metanfetamina. El operativo también resultó en el decomiso de tres chalecos tácticos y un vehículo con blindaje artesanal.
Finalmente, en el municipio de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 21 artefactos explosivos improvisados, en una acción que forma parte de los operativos de seguridad en la zona serrana.