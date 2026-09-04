$!Inhabilitan tres laboratorios clandestinos y aseguran 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO. _ En distintas intervenciones realizadas en el estado de Sinaloa, Fuerzas Armadas y autoridades federales aseguraron más de 16 toneladas de metanfetamina y procedieron a la inhabilitación de tres laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de drogas sintéticas, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Los operativos fueron coordinados por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las comunidades de Corralejo y Corral Viejo, pertenecientes al municipio de Culiacán.

De acuerdo con el funcionario federal, la acción de mayor escala ocurrió el 3 de septiembre en las cercanías de Corralejo. En el lugar fue localizado un complejo clandestino de aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados, donde se hallaron 16 mil 350 kilogramos de metanfetamina en distintas fases de elaboración, 4 mil 350 litros de precursores químicos y 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas.

Por sus dimensiones y capacidad de producción, las autoridades ubicaron este predio como el segundo laboratorio clandestino de mayor volumen inhabilitado durante el presente periodo gubernamental federal. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la neutralización del sitio representa un golpe económico aproximado de 347 millones de dólares para las estructuras delictivas de la región.

Previamente, el 2 de septiembre, los efectivos federales intervinieron dos fincas adaptadas para la elaboración de insumos sintéticos. La primera, ubicada también en las inmediaciones de Corralejo, contaba con 800 metros cuadrados de superficie, donde se aseguraron 300 kilogramos de droga terminada, 645 litros de producto en proceso y precursores diversos.

En la segunda acción de ese mismo día, en el poblado de Corral Viejo, se inhabilitó otra instalación clandestina de 450 metros cuadrados. En ese punto se incautaron 160 kilogramos de metanfetamina, 200 litros de químicos esenciales, 1.7 toneladas de sustancias de uso dual y diversos utensilios de procesamiento como quemadores, tinas y motogeneradores.

En conjunto, las tres propiedades sumaban una extensión de 6 mil 950 metros cuadrados. El material confiscado y los inmuebles fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las investigaciones correspondientes.