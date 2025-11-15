$!Inhabilitan un laboratorio de drogas sintéticas en operativos en Sinaloa

Autoridades militares detectaron e inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.
Los aseguramientos se dieron en distintas zonas de los municipios de Culiacán y Cosalá, en el centro de Sinaloa.
Elementos del Ejército Mexicano encontraron y decomisaron mil 50 litros de acetona, mil litros de alcohol, mil 200 litros de tolueno, 90 litros de metanfetamina líquida, así como 80 litros de una sustancia líquida desconocida.
Aunado a ello, incautaron 520 kilogramos de sosa cáustica, nueve tanques de gas.
El decomiso también consistió en equipos como seis reactores, seis mezcladoras, seis condensadores, cinco jarras, ocho botes, 21 garrafas, 48 bidones, 45 tambos, 17 bandejas, tres cubetas, tres ollas de peltre, cinco quemadores, dos bombas de agua, dos carretillas, dos embudos, dos tinas, tres pares de guantes, tres ventiladores, un colador y cuatro mesas.
Todos los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las investigaciones correspondientes.