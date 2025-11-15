$!Inhabilitan un laboratorio de drogas sintéticas en operativos en Sinaloa

Autoridades militares detectaron e inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

Los aseguramientos se dieron en distintas zonas de los municipios de Culiacán y Cosalá, en el centro de Sinaloa.

Elementos del Ejército Mexicano encontraron y decomisaron mil 50 litros de acetona, mil litros de alcohol, mil 200 litros de tolueno, 90 litros de metanfetamina líquida, así como 80 litros de una sustancia líquida desconocida.

Aunado a ello, incautaron 520 kilogramos de sosa cáustica, nueve tanques de gas.