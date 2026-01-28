Inicia FGE carpeta por tentativa de homicidio contra diputados de MC

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación bajo el cargo de homicidio en grado de tentativa, tras el ataque armado perpetrado contra diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, en Culiacán.

Fue hasta más de dos horas después de ocurridos los hechos violentos que la dependencia emitió un comunicado, en el que solo se limitó a detallar que el reporte de la agresión se recibió a las 12:04 horas, pero omitió precisar la identidad de las personas que resultaron lesionadas durante el incidente.

A pesar de que el ataque fue dirigido contra representantes del Poder Legislativo, la agencia ministerial no consignó en su reporte que existiera una “agresión a la autoridad”, como usualmente lo hace cuando las víctimas son servidores públicos.