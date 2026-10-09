Inicia Fiscalía de Sinaloa entrega de cuerpos de reos fallecidos en penal de Mazatlán

ESCUINAPA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciará este viernes la entrega de los cuerpos de las 10 personas que murieron durante la riña registrada el jueves en el penal de El Castillo, en Mazatlán. La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que las necropsias ya fueron realizadas y que los cuerpos permanecían en el Servicio Médico Forense, a la espera de que sus familiares acudan a identificarlos formalmente.

“Considero que el día de hoy estaremos en la posibilidad de hacer la entrega de cuerpos a las familias”, declaró. El enfrentamiento ocurrió el jueves 8 de octubre y dejó 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de 2 años de edad, además de 17 personas lesionadas.

De acuerdo con la Fiscal, todos los fallecidos y heridos son hombres. Todos por disparos de arma de fuego. “Tenemos registradas 10 personas sin vida, entre ellas, lamentablemente un menor de edad, 17 personas lesionadas, todos masculinos por disparo de arma de fuego”.

Sobre el menor, quien presuntamente fue encontrado en el penal durante una visita familiar, Sánchez Kondo evitó proporcionar detalles por respeto a la familia. “Yo me reservo por respeto al dolor que en este momento está atravesando la familia”, dijo. Indicó que la Fiscalía inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro del centro penitenciario. Confirmó el aseguramiento de armas cortas y la recolección de indicios balísticos correspondientes a armas cortas y largas.