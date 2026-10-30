Seguridad
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Despliegue estatal

Inicia operativo de seguridad por Día de Muertos en Sinaloa

Autoridades de los tres órdenes de gobierno implementarán un operativo de seguridad en los 20 municipios del 30 de octubre al 3 de noviembre, para prevenir riesgos durante las visitas a panteones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/10/2026 09:29
30/10/2026 09:29

CULIACÁN. _ Un operativo de seguridad para el Día de Muertos fue puesto en marcha este viernes por el Grupo Interinstitucional en los 20 municipios de Sinaloa. El plan busca garantizar un ambiente seguro para los visitantes de panteones hasta el 3 de noviembre, con medidas preventivas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que autoridades federales, estatales y municipales se desplegarán en toda la entidad. Se hizo un llamado a la población para atender las recomendaciones oficiales y evitar acciones que pongan en riesgo a quienes acuden a los panteones.

El “Plan Operativo Día de Muertos 2026” incluye la prohibición de ingresar y consumir bebidas embriagantes en los camposantos, indicó la SSPE.

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También se restringirá el acceso vehicular para prevenir incidentes ante la aglomeración de personas esperada en los panteones.

“Entre las medidas de prevención que se implementarán durante el plan operativo, se encuentra el no ingresar ni consumir bebidas embriagantes en los camposantos. También queda restringido el acceso vehicular para evitar incidentes ante la aglomeración de personas que se espera”, señala la dependencia estatal.

Asimismo, se informó que cada municipio establecerá horarios específicos para la visita a los panteones, por lo que se exhorta a la ciudadanía a respetar las disposiciones.

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Además, personal de Vialidad y Tránsito implementará cierres de calles en las inmediaciones de los cementerios, por lo que se recomienda tomar previsiones y utilizar vías alternas.

El despliegue operativo busca que la población conmemore la tradición en un ambiente de tranquilidad y seguridad, según el comunicado de la SSPE.

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