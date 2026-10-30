$!Inicia operativo de seguridad por Día de Muertos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Un operativo de seguridad para el Día de Muertos fue puesto en marcha este viernes por el Grupo Interinstitucional en los 20 municipios de Sinaloa. El plan busca garantizar un ambiente seguro para los visitantes de panteones hasta el 3 de noviembre, con medidas preventivas.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que autoridades federales, estatales y municipales se desplegarán en toda la entidad. Se hizo un llamado a la población para atender las recomendaciones oficiales y evitar acciones que pongan en riesgo a quienes acuden a los panteones.
El “Plan Operativo Día de Muertos 2026” incluye la prohibición de ingresar y consumir bebidas embriagantes en los camposantos, indicó la SSPE.
También se restringirá el acceso vehicular para prevenir incidentes ante la aglomeración de personas esperada en los panteones.
“Entre las medidas de prevención que se implementarán durante el plan operativo, se encuentra el no ingresar ni consumir bebidas embriagantes en los camposantos. También queda restringido el acceso vehicular para evitar incidentes ante la aglomeración de personas que se espera”, señala la dependencia estatal.
Asimismo, se informó que cada municipio establecerá horarios específicos para la visita a los panteones, por lo que se exhorta a la ciudadanía a respetar las disposiciones.
Además, personal de Vialidad y Tránsito implementará cierres de calles en las inmediaciones de los cementerios, por lo que se recomienda tomar previsiones y utilizar vías alternas.
El despliegue operativo busca que la población conmemore la tradición en un ambiente de tranquilidad y seguridad, según el comunicado de la SSPE.