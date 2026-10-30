$!Inicia operativo de seguridad por Día de Muertos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Un operativo de seguridad para el Día de Muertos fue puesto en marcha este viernes por el Grupo Interinstitucional en los 20 municipios de Sinaloa. El plan busca garantizar un ambiente seguro para los visitantes de panteones hasta el 3 de noviembre, con medidas preventivas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que autoridades federales, estatales y municipales se desplegarán en toda la entidad. Se hizo un llamado a la población para atender las recomendaciones oficiales y evitar acciones que pongan en riesgo a quienes acuden a los panteones.

El “Plan Operativo Día de Muertos 2026” incluye la prohibición de ingresar y consumir bebidas embriagantes en los camposantos, indicó la SSPE.