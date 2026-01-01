Seguridad
Inseguridad

Inmuebles en Culiacán: entre las balas, incendios y vandalismo durante 2025

De acuerdo con registros periodísticos de Noroeste, el año pasado cerró con casi 200 ataques de distintas modalidades a viviendas y locales comerciales, en los cuales se contabilizan víctimas mortales y personas heridas directas de las agresiones
​​​​​​​​Humberto Quintero |
01/01/2026 20:04
01/01/2026 20:04

CULIACÁN._ A lo largo de 2025, Sinaloa padeció una escalada de violencia en una modalidad que dejó rastro en el paisaje urbano, principalmente de su capital, Culiacán: los ataques a inmuebles.

Hasta el cierre del año, Noroeste pudo documentar al menos 181 agresiones a domicilios, establecimientos comerciales u otro tipo de edificaciones a través de disparos de arma de fuego, vandalismo o incendios provocados por civiles.

No obstante, la cifra exacta carece de precisión a causa de opacidad en informes de la Fiscalía y ambigüedad en el delito al tratarse de ataques no definidos por ninguna legislación.

Las viviendas fueron el tipo de inmueble más atacado, seguidas de locales comerciales, expendios de cerveza, mini casinos y salones de eventos, aunque también hubo agresiones contra bases policiales, gasolineras, escuelas y tortillerías.

En Culiacán, el sector Colinas de Santa Miguel y la Guadalupe Victoria encabezan la lista de mayor incidencia de ataques con al menos nueve casos en 2025; les siguen la colonia Lázaro Cárdenas con siete ataques; mientras que en Las Quintas y en la 21 de Marzo hay al menos seis casos.

Otros sectores como Santa Fe y Portalegre, al norte de la ciudad, registraron por lo menos cinco agresiones a inmuebles; mismo número que en la colonia Centro.

Estos ataques representaron un daño más allá de un lastre a la imagen de las calles de Culiacán, sino que se tradujeron en personas que perdieron la vida o sufrieron heridas.

Según los registros periodísticos, al menos ocho personas murieron como consecuencia de las agresiones de comandos armados a domicilios y establecimientos.

Respecto al saldo de heridos, esta dinámica delictiva dejó al menos 32 personas heridas, 15 de ellas en un ataque con explosivos a un salón de eventos donde se realizaba una fiesta de 15 años en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

A estos hechos se suman dos privaciones ilegales de la libertad, registradas durante un ataque domiciliario.

Este es el listado de las colonias de Culiacán con más incidencia de ataques a inmuebles durante 2025, según registros de Noroeste.

• Colinas de San Miguel: 9

• Guadalupe Victoria: 9

• Lázaro Cárdenas: 7

• Las Quintas: 6

• 21 de Marzo: 6

• Portalegre: 5

• Santa Fe: 5

• Centro: 5

• Villa Satélite: 4

• Los Huizaches: 3

• Lomas de Guadalupe: 3

• El Limón de los Ramos: 3

• Chapultepec: 3

• Bellavista: 3

• Adolfo López Mateos: 3

• 10 de Mayo: 3

• 5 de Mayo: 3

• Tierra Blanca: 3

• Plutarco Elías Calles: 3

• Villa Bonita: 2

• Urbivilla del Roble: 2

• Urbivilla del Prado: 2

• Sindicatura Costa Rica: 2

