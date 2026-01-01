$!Inmuebles en Culiacán: entre las balas, incendios y vandalismo durante 2025

CULIACÁN._ A lo largo de 2025, Sinaloa padeció una escalada de violencia en una modalidad que dejó rastro en el paisaje urbano, principalmente de su capital, Culiacán: los ataques a inmuebles. Hasta el cierre del año, Noroeste pudo documentar al menos 181 agresiones a domicilios, establecimientos comerciales u otro tipo de edificaciones a través de disparos de arma de fuego, vandalismo o incendios provocados por civiles. No obstante, la cifra exacta carece de precisión a causa de opacidad en informes de la Fiscalía y ambigüedad en el delito al tratarse de ataques no definidos por ninguna legislación.

Las viviendas fueron el tipo de inmueble más atacado, seguidas de locales comerciales, expendios de cerveza, mini casinos y salones de eventos, aunque también hubo agresiones contra bases policiales, gasolineras, escuelas y tortillerías. En Culiacán, el sector Colinas de Santa Miguel y la Guadalupe Victoria encabezan la lista de mayor incidencia de ataques con al menos nueve casos en 2025; les siguen la colonia Lázaro Cárdenas con siete ataques; mientras que en Las Quintas y en la 21 de Marzo hay al menos seis casos. Otros sectores como Santa Fe y Portalegre, al norte de la ciudad, registraron por lo menos cinco agresiones a inmuebles; mismo número que en la colonia Centro.

Estos ataques representaron un daño más allá de un lastre a la imagen de las calles de Culiacán, sino que se tradujeron en personas que perdieron la vida o sufrieron heridas. Según los registros periodísticos, al menos ocho personas murieron como consecuencia de las agresiones de comandos armados a domicilios y establecimientos.

Respecto al saldo de heridos, esta dinámica delictiva dejó al menos 32 personas heridas, 15 de ellas en un ataque con explosivos a un salón de eventos donde se realizaba una fiesta de 15 años en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato. A estos hechos se suman dos privaciones ilegales de la libertad, registradas durante un ataque domiciliario.