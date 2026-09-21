Instalan 13 arcos lectores de placas en Sinaloa; nueve estarán en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) comenzó la instalación de 13 arcos detectores de placas vehiculares en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, como parte del fortalecimiento de las herramientas tecnológicas utilizadas por las corporaciones de seguridad.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, informó que los trabajos comenzaron el pasado 15 de septiembre y detalló que nueve de los dispositivos serán instalados en Culiacán, dos en Los Mochis y dos más en Mazatlán.

“El día 15 de septiembre se empezaron a instalar 13 arcos detectores de placas. Se van a instalar 13 en el estado: son nueve en Culiacán, dos en Los Mochis y dos en Mazatlán”, dijo.

Los arcos lectores de placas son estructuras instaladas sobre vialidades que cuentan con cámaras y tecnología de reconocimiento de matrículas. Su función es identificar las placas de los vehículos que circulan por los puntos donde son colocados y comparar esa información con bases de datos de seguridad.

De acuerdo con el Manual Técnico de Complejos de Seguridad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los arcos lectores pueden realizar consultas en tiempo real a bases de datos criminalísticas y, cuando detectan una placa con reporte, generar una alerta para los operadores del centro de seguridad.

En Sinaloa, este tipo de tecnología ya había sido utilizada anteriormente para identificar vehículos con reporte de robo mediante los sistemas de videovigilancia. Los arcos cuentan con plataformas de lectura de placas que permiten comparar automáticamente las matrículas detectadas con bases de datos de vehículos reportados.

La instalación de los nuevos dispositivos ocurre mientras la Secretaría de Seguridad Pública también analiza otras medidas para fortalecer a las corporaciones estatales y municipales, además del proyecto para migrar el sistema C4 al C5.

Téllez López señaló que el fortalecimiento tecnológico forma parte de las necesidades detectadas por la dependencia y que también se contempla una inversión importante para la migración del sistema de seguridad.

“Se está el fortalecimiento del C4, migrarlo a C5, algunos equipos tecnológicos que nos ayuden a tener mayor presencia en las calles”, mencionó.

El funcionario añadió que todavía se trabaja en la definición de los recursos necesarios para concretar ese proyecto.

“En este último estudio sí, ya se tiene la intención de que sea una inversión fuerte para poder migrar a C5. Estaría, depende de cuándo se asignen los recursos, pero vamos avanzando”, señaló.

Con los 13 nuevos arcos, la estrategia de vigilancia mediante lectura automatizada de placas se concentrará en las tres principales ciudades mencionadas por la Secretaría de Seguridad Pública: Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Sistemas de este tipo son utilizados en otros estados para identificar vehículos reportados como robados y coordinar su localización con las unidades policiales.