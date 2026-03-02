$!Instalan punto de revisión en Las Quintas; reportan presuntas retenciones

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instalaron este mediodía un punto de control y vigilancia sobre la avenida Xicoténcatl, en la colonia Las Quintas, en esta ciudad.

En el sitio, los agentes realizan revisiones aleatorias a los vehículos que transitan por la vialidad aledaña al Malecón Viejo. La presencia policial ha provocado congestionamiento vial en la zona, además de incertidumbre entre los automovilistas que circulan por el sector.