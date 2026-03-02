$!Instalan punto de revisión en Las Quintas; reportan presuntas retenciones

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instalaron este mediodía un punto de control y vigilancia sobre la avenida Xicoténcatl, en la colonia Las Quintas, en esta ciudad.
En el sitio, los agentes realizan revisiones aleatorias a los vehículos que transitan por la vialidad aledaña al Malecón Viejo. La presencia policial ha provocado congestionamiento vial en la zona, además de incertidumbre entre los automovilistas que circulan por el sector.
Durante el despliegue, se observó que al menos dos hombres fueron retenidos por los efectivos. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las identidades ni los datos generales de estas personas.
En redes sociales circulan audios en los que se denuncia que, durante este operativo, agentes federales habrían identificado a conductores de servicio por plataforma para revisarles las aplicaciones y someterlos a inspecciones específicas, incluso cuando trasladaban pasajeros. Asimismo, se señala la presunta detención de uno de los choferes.
Hasta las 12:30 el dispositivo de seguridad continuaba activo. La corporación no ha emitido información oficial que aclare el motivo de la intervención o si se registró la privación de la libertad de personas de manera legal tras la comisión de algún posible ilícito.